Марк-Андре Тер Штеген: Я ничего не знаю о футболе Вратарь «Барселоны» признался, что почти не смотрит матчи по телевизору и не знает ни имен, ни фамилий многих соперников.

Марк-Андре Тер Штеген в интервью испанской газете El Pais признался, что не является большим поклонником футбола.

«Люди смеются надо мной, когда я говорю, что понятия не имею о футболе, – заявил 27-летний немецкий вратарь «Барселоны». – Вообще-то футбол я смотрю довольно редко. Только самые важные игры, или же мне интересно понаблюдать за кем-то из моих друзей. Иногда меня просят назвать имя того или иного футболиста, а я не знаю, что ответить.

Например, я не знаю имен и фамилий многих футболистов, которые играют в чемпионате Испании, хотя прекрасно помню их манеру игры, то, как они движутся на футбольном поле, и как наносят удары по воротам».

Тер Штеген перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. Всего на его счету 224 матча за сине-гранатовых. Немец пропустил 206 голов и 94 раза сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне в активе голкипера 26 матчей в чемпионате Испании, 8 из которых были «сухими».