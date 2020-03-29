Йович может заменить Обамеянга в «Арсенале» В лондонском клубе обратили внимание на сербского нападающего «Реала».

В случае продажи своего лучшего бомбардира Пьера-Эмерика Обамеянга «Арсенал» попытается приобрести у мадридского «Реала» серба Луку Йовича. Об этом сообщает The Mirror.

В числе претендентов на Обамеянга пресса называла «Челси», «Барселону», миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

22-летний Йович после прошлогоднего перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 60 миллионов евро сыграл в чемпионате Испании лишь 15 неполных матчей, всего четыре раза пробившись в стартовый состав «Реала». На его счету 2 гола и одна результативная передача.

Обамеянг в нынешнем сезоне забил 17 голов в 26 матчах АПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступая только Джейми Варди из «Лестера», у которого 19 забитых мячей.