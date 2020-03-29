Илкай Гюндоган: «Ливерпуль» должен получить титул чемпиона АПЛ - это было бы честно

- Для меня это было бы правильным решением, да. Мы должны оставаться честными, - приводит слова Sky Sports со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Отметим, что «Ливерпулю» остается одержать две победы для того, чтобы оформить первый чемпионский титул за 30 лет. «Тоттенхэм» занимает восьмое место, набрав 41 очко.
Напомним, что сезон в английской премьер-лиги официально был приостановлен до 30 апреля, но эта дата, как ожидается, будет перенесена, поскольку нынешние меры по локализации и социальному дистанцированию в стране могут продлиться намного дольше этой даты.
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