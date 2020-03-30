Андрей Ярмоленко: Ситуация в Англии не самая лучшая, еще две недели назад не было такой паники - Советский спорт
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30 марта 2020 01:48Футбол

Андрей Ярмоленко: Ситуация в Англии не самая лучшая, еще две недели назад не было такой паники

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях карантина.

- В семье со здоровьем все хорошо, сидим дома и стараемся никуда не выходить. В клубе нам дали четыре дня выходных. После этого два дня тренировки были небольшими группами, мы переодевались на улице. В основном, мы просто бегали и били по воротам.

Люди стали намного больше переживать. Еще две недели назад не было такой паники. Все закрыто. Работают только продуктовые магазины и аптеки, заболевает очень много людей. Ситуация в Англии не самая лучшая, - цитирует Ярмоленко Football.ua.

Напомним, что сезон в английской премьер-лиги официально был приостановлен до 30 апреля, но эта дата, как ожидается, будет перенесена, поскольку нынешние меры по локализации и социальному дистанцированию в стране могут продлиться намного дольше.

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