Андрей Ярмоленко: Ситуация в Англии не самая лучшая, еще две недели назад не было такой паники

- В семье со здоровьем все хорошо, сидим дома и стараемся никуда не выходить. В клубе нам дали четыре дня выходных. После этого два дня тренировки были небольшими группами, мы переодевались на улице. В основном, мы просто бегали и били по воротам.
Люди стали намного больше переживать. Еще две недели назад не было такой паники. Все закрыто. Работают только продуктовые магазины и аптеки, заболевает очень много людей. Ситуация в Англии не самая лучшая, - цитирует Ярмоленко Football.ua.
Напомним, что сезон в английской премьер-лиги официально был приостановлен до 30 апреля, но эта дата, как ожидается, будет перенесена, поскольку нынешние меры по локализации и социальному дистанцированию в стране могут продлиться намного дольше.
Как Айзерману реанимировать «Детройт»? Перекупить у «Тампы» Сергачева! Виталий Славин собрал всех российских игроков НХЛ, которые 1 июля выйдут на рынок. 26.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав В КХЛ виртуальный скандал, а в НХЛ вместо стадионов строят курятники «Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и из засохших хлебных крошек пытается испечь вкусный торт. Получается так себе. 29.03.2020 09:59 Хоккей Федоровский Александр Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей