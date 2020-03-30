Карим Бензема – о Жиру: Не путайте Формулу-1 с картингом, Формула-1 – это я Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнил себя со своим соотечественником – форвардом «Челси» Оливье Жиру.

– Я отвечу раз и навсегда. Буду краток: давайте не будем путать Формулу-1 с картингом. И это я еще правильно подбираю слова. Давайте будем двигаться дальше. Я больше не буду о нем говорить. Знаю, что Формула-1 – это я, – цитирует Бензема Goal.com.

Напомним, что 32-летний француз был исключен из состава сборной в 2015 году из-за скандала с шантажом полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна. К тому моменту он принял участие в 81 матчей, забив 27 голов. Его вместо в команде занял Жиру – за национальную команду он отметился 39 забитыми мячами в 97 поединках – 33-летний форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю.