«Жилина» с 1 апреля прекратит свое существование Пресс-служба словацкого клуба «Жилина» сообщила о том, что с 1 апреля начнется процесс ликвидации команды из-за нехватки денежных средств.

Отмечается, что основным доходом клуба являлись продажи ведущих игроков, однако ожидаемая прибыль в условиях коронавируса приближается к нулю. Руководство попросило футболистов пойти на временное понижение зарплаты, однако данную инициативу не поддержали.

Напомним, что «Жилина» является семикратным чемпионом Словакии. В 2010 году словацкий клуб выступал в групповом раунде Лиги чемпионов, где его соперником был московский «Спартак». В двухматчевом противостоянии красно-белые дважды одержали победу (3:0, 2:1).

До приостановки чемпионата Словакии «Жилина» занимала в таблице второе место, отставая от братиславского «Слована» на десять очков.