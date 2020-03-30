«Жилина» с 1 апреля прекратит свое существование - Советский спорт
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30 марта 2020 19:25ФутболКорегин Владислав

«Жилина» с 1 апреля прекратит свое существование

Пресс-служба словацкого клуба «Жилина» сообщила о том, что с 1 апреля начнется процесс ликвидации команды из-за нехватки денежных средств.

Отмечается, что основным доходом клуба являлись продажи ведущих игроков, однако ожидаемая прибыль в условиях коронавируса приближается к нулю. Руководство попросило футболистов пойти на временное понижение зарплаты, однако данную инициативу не поддержали.

Напомним, что «Жилина» является семикратным чемпионом Словакии. В 2010 году словацкий клуб выступал в групповом раунде Лиги чемпионов, где его соперником был московский «Спартак». В двухматчевом противостоянии красно-белые дважды одержали победу (3:0, 2:1).

До приостановки чемпионата Словакии «Жилина» занимала в таблице второе место, отставая от братиславского «Слована» на десять очков.

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LIKVIDÁCIA MŠK ŽILINA, a.s. K 1.4. 2020 • Život a aktuálna, nepredvídateľná situácia nás v klube priviedla do bodu, kedy musí ísť zábava a futbal bokom, naopak zdravie a zápas o prežitie najzraniteľnejších musí byť absolútnou prioritou nás všetkých. Klub cíti zodpovednosť za každého, kto v klube alebo pre klub pracuje. Chce sa postarať,pokým to bude možné, o zamestnancov a hráčov klubu, ktorí majú najnižšie príjmy. • Právna analýza platnej legislatívy ukázala, že štatút spoločnosti v likvidácii v ničom a nikde neobmedzuje výkon doterajšej činnosti, vrátane pokračovania v republikových a medzinárodných súťažiach. • Celé stanovisko klubu na stránke mskzilina.sk • • • #mskzilina #sosoni #likvidacia #zilina

Публикация от MŠK Žilina (@mskzilina)

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