Больница в Порту получила 150 тысяч масок от футболистов Среди дарителей Криштиану Роналду, Жорже Мендес, Жозе Моуринью и другие известные в мире спорта люди.

Больница Святого Антония в Порту получила 150 тысяч масок в разгар пандемии коронавируса.

Как сообщает A Bola, инициатором стал известный агент Жорже Мендеш. К акции присоединились Криштиану Роналду, Жозе Моруинью и множество других спортсменов и тренеров.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.