Мэр Лондона призвал футбольные клубы британской столицы помочь в борьбе с коронавирусом Тренировочные базы и другая инфраструктура могли бы быть использованы медиками.

Мэр столицы Великобритании Лондона Садик Хан разослал письма лондонским клубом с призывом предоставить инфраструктуру и жилье сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), которым приходится работать не покладая рук вдали от своих семей.

The Guardian сообщает, что соответствующие письма получили клубы АПЛ «Арсенал», «Челси», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм», а также «Фулхэм», «Миллуолл», «Куинз Парк Рейнджерс», «Брентфорд» и «Чарльтон», выступающие в чемпионшипе.

«Тоттенхэм» уже направил сотрудников своей медицинской службы в помощь NHS.

По состоянию на 31 марта коронавирусом на территории Соединенного королевства заразились 25 474 человека. 1 808 заболевших скончались.