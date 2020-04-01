«Луч» из Владивостока покинет ФНЛ из-за финансовых проблем, усунубленных пандемией коронавируса.
Министерство физкультуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.
В этом сезоне «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16 место в ФНЛ. Напомним турнир приостановлен.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
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