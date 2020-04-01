«Луч» покинет ФНЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 апреля 2020 08:22ФутболТрофименко Кирилл

«Луч» покинул ФНЛ

Такое решение приняло Министерство физкультуры и спорта Приморского края.

«Луч» из Владивостока покинет ФНЛ из-за финансовых проблем, усунубленных пандемией коронавируса.

Министерство физкультуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края.

В этом сезоне «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16 место в ФНЛ. Напомним турнир приостановлен.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.

Роналду может покинуть Турин ради «МЮ», а Влашич – сменить в «Реале» Модрича Новая порция свежих трансферных слухов. 30.03.2020 16:30 Футбол Зибрак Артем
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Ответ Фастовскому и его «Сибири»: не нужна сборная, живите и стройте новый дворец за свои деньги Что ни день, то новое и новое подтверждение, что КХЛ с ее топ-менеджерами продолжают припеваючи жить в своем коммунистическом зазеркалье. 30.03.2020 19:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
08:22 Футбол «Луч» покинет ФНЛ
08:13 Хоккей «Адмирал» покинет КХЛ
00:05 Баскетбол Римас Куртинайтис: Если бы в Единой лиге ВТБ лидировали не «Химки», а ЦСКА, им бы присвоили золото
23:55 Хоккей В Торонто запретили все спортивные соревнования до 30 июня, включая матчи НХЛ и НБА
23:41 Футбол Мэр Лондона призвал футбольные клубы британской столицы помочь в борьбе с коронавирусом
23:16 Хоккей Московское «Динамо» могут покинуть Индрашис и Афиногенов, а самим бело-голубым нужен Лехтеря
23:05 Формула-1 Руководитель «Ред Булла» Хорнер: Команды Ф1 обсуждают вопрос о переносе введения нового регламента
22:47 Хоккей Генеральный менеджер «Торонто»: Продолжаем погоню за Барабановым
22:36 Футбол Леонид Слуцкий: Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат
22:23 Футбол В Голландии запрет на проведение соревнований продлили до 28 апреля
22:14 Футбол «Ливерпуль» собирается вернуть Стерлинга из «Манчестер Сити»
21:57 Хоккей Минская «Юность» обыграла «Шахтер» и вышла вперед в финальной серии
21:47 Фигурное катание Загитова опубликовала ускоренное видео своей тренировки и призвала оставаться дома
21:29 Футбол «Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса»
21:18 Футбол ФИФА создаст экстренный фонд для помощи клубам и лигам, пострадавшим из-за последствий пандемии
21:06 ММА Шевченко попросила UFC перенести поединок против Калдервуд
20:55 Хоккей Бывший форвард московского «Динамо» Фроликов скончался на 64-м году жизни
20:42 Футбол В Интернете опубликовали фотографии новой формы сборной России
20:22 Футбол Дмитрий Селюк: Можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд в РПЛ
Главврач больницы в московской Коммунарке заразился коронавирусом
Жителям Ставрополья на неделю запретили выходить из дома
Артур Парфенчиков ввел в Карелии всеобщий режим изоляции
В Хабаровском крае власти вводят режим самоизоляции
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика