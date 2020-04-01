«Челси» и «Арсенал» интересуются Умтити «Барселона» готова продать игрока за 50 млн евро.

Английские «Челси» и «Арсенал» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Умтити. Каталонцы могут позволить 26-летнему французу уйти летом, чтобы потратить вырученные за него деньги на покупку новичков.

Сам Умтити хотел бы остаться в «Барсе», но не будет возражать против перехода в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, сообщает Mundo Deportivo. «Барселона» готова продать защитника за сумму не менее 50 млн евро.

В текущем сезоне Умтити сыграл 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Барселоной»рассчитан до лета 2023 года.