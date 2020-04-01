Фанаты «Немана» призвали людей не ходить на футбол Они требуют приостановить единственный продолжающийся в Европе чемпионат Белоруссии.

Активные болельщики клуба «Неман» призвали людей прекратить посещать матчи чемпионата Белоруссии. Они просят всех оставаться дома, чтобы помешать распространению пандемии коронавируса.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» — приводит sport.tut.by сообщение фанатов.

Чемпионат Белоруссии — одно из немногих первенств, которое продолжает проводиться, несмотря на пандемию коронавируса. Турнир проходит по системе «весна-осень», сыграно два тура.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.