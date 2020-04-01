«Арсенал» может купить Хамеса Лондонцам придется побороться за игрока «Реала» еще, как минимум, с тремя клубами АПЛ.

«Арсенал» выразил заинтересованность в покупке полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Как сообщает Goal.com, лондонцы планируют приобрести 28-летнего колумбийца уже в ближайшее трансферное окно. Однако на игрока претендуют также «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Хамес сыграл в 13 матчах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Его стоимость оценивается в 40 млн евро.