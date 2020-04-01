«Лидс» может быть куплен владельцами «ПСЖ» Стороны близки к подписанию соглашения.

Владелец английского «Лидса» Андреа Радридзани подумывает о продаже клуба уже в ближайшее время катарской инвестиционной компании Qatar Sports Investments, которая владеет также французским «ПСЖ».

Как сообщает 90 minutes, стороны близки к соглашению и уже обсудили бюджет клуба. «Лидс» на момент приостановки национальных европейских чемпионатов из-за пандемии коронавируса лидирует во втором по рангу дивизионе Англии — Чемпионшипе.

Бизнесмены из Катара давно хотят закрепиться на английском рынке и выбирали из нескольких клубов разных лиг, но приняли решение остановиться на «Лидсе», поскольку он имеет хорошие перспективы выйти в АПЛ, а также у него большая история.