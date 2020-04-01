Чемпионат Таджикистана начнется четвертого апреля В стране не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Федерация футбола Таджикистана опубликовала календарь игр первого круга чемпионата страны. Он должен начаться пятого апреля.

Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов. Четвертого же апреля сезон официально стартует матчем за Суперкубок страны. В нем встретятся «Истиклол» и «Худжанд».

В Таджикистане не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.