Чемпионат Таджикистана начнется четвертого апреля - Советский спорт
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01 апреля 2020 15:37ФутболТрофименко Кирилл

Чемпионат Таджикистана начнется четвертого апреля

В стране не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Федерация футбола Таджикистана опубликовала календарь игр первого круга чемпионата страны. Он должен начаться пятого апреля.

Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов. Четвертого же апреля сезон официально стартует матчем за Суперкубок страны. В нем встретятся «Истиклол» и «Худжанд».

В Таджикистане не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.

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