Чемпионат Таджикистана начнется четвертого апреля

Федерация футбола Таджикистана опубликовала календарь игр первого круга чемпионата страны. Он должен начаться пятого апреля.
Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов. Четвертого же апреля сезон официально стартует матчем за Суперкубок страны. В нем встретятся «Истиклол» и «Худжанд».
В Таджикистане не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
У Пелино коронавирус. Главного тренера «Локомотива» не хотели пускать в страну Наставник ярославского «Локомотива» Майк Пелино и его жена заразились COVID-19. 30.03.2020 00:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Охотники за головами. Кого будут стремиться получить топ-клубы в это межсезонье 30 апреля истекают контракты у многих игроков КХЛ. Уже наверняка можно сказать, что кто-то отправится за океан. 31.03.2020 13:00 Хоккей Кузютина Елена Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья СКА терпит крушение в виртуальном плей-офф КХЛ «Советский спорт» листает ленту хоккейных новостей за последние сутки и смотрит в окно. На улице никого нет. 31.03.2020 12:00 Хоккей Федоровский Александр Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпиона, экс-президент СБР был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев