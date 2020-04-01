Защитник «Луча» Насадюк: Есть ощущение, что и без коронавируса команды летом бы уже не существовало Футболист прокомментировал решение властей Приморья о прекращении финансирования клуба из Владивостока.

Вице-капитан «Луча» Максим Насадюк считает, что пандемия коронавируса – это всего лишь повод для того, чтобы прекратить финансирование профессионального спорта в Приморском крае.

«Мы все были шокированы решением губернатора, – заявил Насадюк в интервью Чемпионат.com – У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт. Я понимаю, что это решение назревало, но для нас это все равно неожиданно. С ребятами еще не виделись, мы на самоизоляции, но вопросов еще много. Впереди просто пропасть неведения.

Футбольного клуба «Луч» уже не будет. Не могу предположить, год это или больше, но план у руководства должен быть. Может пойти цепная реакция – возможно, мы первые, но не последние, кого эта проблема коснется. Сейчас нужно было исходить из ситуации с коронавирусом, дай бог, чтобы сработала изоляция, чтобы распространение пошло на спад. И если все получится, то не вижу смысла закрывать клубы. Но сейчас мы не знаем, что будет через два месяца.

На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше, обсудим с руководством. Видимо, придется искать новый клуб. Не пропадем. Есть ли надежда, что губернатор поможет и все еще поменяется? Даже не верю в это. В футболе точно не поменяется – клуб будет закрыт.

В коронавирусе просто нашли повод, чтобы прикрыть клуб? Есть ощущение, что и без этого повода команды летом уже бы не существовало».

В правительстве Приморского края заявили, что «Луч» перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов.

В нынешнем сезоне команда из Владивостока набрала 27 очков и в 27 матчах первенства ФНЛ и занимает 16-е место.