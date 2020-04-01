УЕФА перенес все матчи сборных с июня на неопределенный срок Это решение касается плей-офф квалификации Евро-2020 и товарищеских встреч.

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте объявил о том, что все матчи национальных сборных, запланированные на первую неделю июня, переносятся на неопределенный срок.

Решение было принято по итогам видеоконференции с представителями 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА.

Напомним, что не состоявшиеся в марте матчи плей-офф квалификации Евро-2020 с участием 16 сборных, ранее планировалось провести в начале июня.

Перенос затронет не только отборочный турнир мужского чемпионата Европы, но и квалификацию женского Евро-2021, а также все товарищеские матчей национальных команд.

Были отменены финальные турниры чемпионатов Европы U-17 и U-19, запланированные на май и июль.

Женские ЧЕ U-17 и ЧЕ U-19 перенесены на неопределенный срок, также как и «финал четырех» Лиги чемпионов по футзалу, который должен был состояться в апреле в столице Белоруссии Минске.

Напомним, что в марте было принято решение о проведении финального турнира Евро-2020 летом следующего года.