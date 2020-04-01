Баянист «Ислочи»: Теперь о Белоруссии будут знать все Чемпионат Белоруссии стали показывать в других странах, поскольку в данный момент все остальные европейские чемпионаты приостановлены.

Баянист Валерий Колонтай, выступающий на матчах футбольного клуба «Ислочь», дал интервью телеканалу RT, рассказав о том, как в Белоруссии относятся к росту интереса к национальному чемпионату.

«Шутим, что скоро поедем играть в футбол на индийских слонах, – заявил Колонтай. – Вообще, испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство – Белоруссия. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все».

В двух первых турах чемпионата «Ислочь» набрала 6 очков, одержав две победы.