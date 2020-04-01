Омари Тетрадзе: Оценивать работу Тедеско пока рано Бывший футболист сборной России поделился мнением о тренере московского «Спартака».

Омари Тетрадзе заявил, что Доменико Тедеско недостаточно долго проработал в «Спартаке», чтобы можно было оценить качество его трудов.

«Давать оценку его работе пока преждевременно, – заявил Тетрадзе в интервью «Московскому комсомольцу». – Он пришел в команду по ходу чемпионата, к которому игроков готовил Олег Кононов и проявить себя до зимнего перерыва вряд ли имел возможность. Этой весной было сыграно всего три тура, и делать выводы тоже неуместно. Не случись паузы в чемпионате, сейчас уже можно было бы говорить о его работе в «Спартаке» более предметно, но по итогам всего трех-четырех матчей делать это неправильно.

Что касается самого факта приглашения Тедеско, то говорить мы можем все что угодно, но реальный ответ на вопрос о целесообразности приглашения этого специалиста может дать только спартаковское руководство. На мой взгляд, российские тренеры ни в чем не уступают европейским коллегам. Другое дело, что отношение к иностранцам у нас несколько иное –тренеры-легионеры застрахованы контрактом, им создают все условия, которые те не стесняются требовать выполнять. А отечественные специалисты часто оказываются загнанными в жесткие рамки, не имея никакого карт-бланша».

Напомним, что Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября прошлого года. Всего красно-белые провели под руководством немца 10 матчей в РПЛ, одержав 4 победы, дважды сыграв вничью и потерпев 4 поражения.

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.

Тетрадзе в прошлом тренировал «Анжи», нижегородскую «Волгу», «Химки» и «Енисей», а также казахстанские «Жетысу» и «Тобол».