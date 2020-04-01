В ближайшие два дня в АПЛ рассмотрят перспективы возобновления сезона

Английская премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL), Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Ассоциация тренеров лиги (LMA) опубликовали совместное заявление по поводу ситуации с приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса.
«Премьер-лига, EFL и PFA провели встречу, на которой обсудили проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, – сказано в заявлении. – На совещании сошлись во мнении, что приоритетным является здоровье и благополучие нации, в том числе игроков, тренеров, руководства, персонала клубов и болельщиков.
Все согласились с тем, что футбол должен вернуться лишь тогда, когда станет безопасно и когда это будет уместно.
В течение ближайших 48 часов пройдут дальнейшие обсуждения. Будут рассмотрены вопросы о зарплатах и контрактах футболистов, а также о возобновлении сезона».
В чемпионате Англии были сыграны 29 туров из 38. УЕФА рекомендовал ассоциациям завершить внутренние соревнования до 3 августа.
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай «Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября Президент РФС прокомментировал итоги Бюро, на котором было, в частности, решено продлить перерыв в чемпионате-2019/20 до 31 мая. 01.04.2020 19:55 Футбол Безъязычный Алексей Коронавирус сразил «Адмирал» Во вторник появилась информация, которая ставит под угрозу дальнейшее выступление в КХЛ клуба из Владивостока. 31.03.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего. 01.04.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев