В ближайшие два дня в АПЛ рассмотрят перспективы возобновления сезона Футбол может вернуться на английские стадионы лишь тогда, когда станет безопасно.

Английская премьер-лига (АПЛ), Английская футбольная лига (EFL), Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и Ассоциация тренеров лиги (LMA) опубликовали совместное заявление по поводу ситуации с приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Премьер-лига, EFL и PFA провели встречу, на которой обсудили проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, – сказано в заявлении. – На совещании сошлись во мнении, что приоритетным является здоровье и благополучие нации, в том числе игроков, тренеров, руководства, персонала клубов и болельщиков.

Все согласились с тем, что футбол должен вернуться лишь тогда, когда станет безопасно и когда это будет уместно.

В течение ближайших 48 часов пройдут дальнейшие обсуждения. Будут рассмотрены вопросы о зарплатах и контрактах футболистов, а также о возобновлении сезона».

В чемпионате Англии были сыграны 29 туров из 38. УЕФА рекомендовал ассоциациям завершить внутренние соревнования до 3 августа.