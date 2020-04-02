Агент: Жиру не перешел в «Интер», так как «Челси» не смог найти ему замену Контракт игрока с лондонцами истекает в июне 2020 года.

Футбольный агент Лука Антонини рассказал, почему сорвался переход нападающего «Челси» Оливье Жиру в «Интер».

«Единственная причина, по которой сделка с «Интером» не состоялась, заключалась в том, что «Челси» не смог найти ему адекватную замену. Фигура Антонио Конте может быть решающей для дальнейшего выбора Жиру. Он уже работал с Оливье в «Челси», между ними был хороший контакт», — цитирует Calciomercato Антонини.

Напомним, Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в 2018 году. В 76 матчах за клуб он забил 21 гол и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 13 играх и забил три гола.

Вместе с «Челси» Жиру выиграл Лигу Европы УЕФА, Кубок Англии и Кубок английской лиги.