«Витебск» и «Смолевичи» сыграют при зрителях, несмотря на двух умерших в городе из-за коронавируса Чемпионат Белоруссии по-прежнему не приостановлен.

Встреча третьего тура чемпионата Белоруссии «Витебск» - «Смолевичи» состоится при зрителях, несмотря на то, что в городе зафиксировано уже две смерти из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил директор «Витебска» Николай Вайтюховский.

«Закрывать стадион для болельщиков не в компетенции клуба. Игроки и персонал соблюдают меры предосторожности, рекомендованные медиками. Чемпионат продолжается, и наша задача — занять в нем место не ниже 6‑го», — цитирует директора SB.by.

Напомним, чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе, не приостановленным из-за коронавируса. После двух сыгранных туров «Витебск» занимает 11-е место, набрав три очка. «Смолевичи» расположились на 12-й позиции (1).

Встреча »Витебск» - «Смолевичи» состоится 5 апреля и начнется в 16:00 мск.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.