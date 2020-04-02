«Барселона» готова продать Ракитича за 20 миллионов евро Каталонский клуб намерен продать центрального полузащитника в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Marca, «Барселона» хочет получить за 32-летнего хорвата порядка 20 миллионов евро.

По информации издания, каталонский клуб намерен заработать на продаже Ракитича, так как в следующем году у него заканчивается контракт и он может покинуть команду бесплатно.

Напомним, что Ракитич перешел в «Барселону» в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро. С тех пор хорватский хавбек провел за каталонскую команду 299 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 41 голевую передачу.

Немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.