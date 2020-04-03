Тер Штеген поставил условия «Барселоне». Он хочет повышения зарплаты в два раза

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген готов остаться в «Барселоне», если каталонцы выполнят его требования по новому контракту.
Согласно источнику, немецкий футболист хочет повышения оклада в два раза. Он рассчитывает получать на «Камп Ноу» 10 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что чемпион Испании предложил игроку контракт до 2024 года с зарплатой в 6,5 млн евро в год, но вратарь ответил отказом.
27-летний тер Штеген отыграл в этом сезоне 34 матча, пропустил 34 гола и 11 раз оставлял ворота «сухими». По слухам, он уже получил предложение от мюнхенской «Баварии» и может покинуть команду.
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