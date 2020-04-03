«Лацио» готов продать Иммобиле за 80 миллионов евро

Как сообщает Tuttosport, руководство «орлов» может продать лидера своей команды только в том в случае, если поступит предложение о покупке 30-летнего итальянца за 80 миллионов евро и более. Игроком уже интересуются «Наполи» и «Эвертон».
Ранее сообщалось, что клуб готов предложить форварду новый контракт с зарплатой четыре миллиона евро в год
Иммобиле перешел в «Лацио» в июле 2016-го из «Севильи» за 9,45 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 167 матчах, забил 116 голов и отдал 32 ассиста.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 30 забитых мячей и семь результативных передач в 33 встречах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 62 очка после 26 туров.
Коронавирус сразил «Адмирал» Во вторник появилась информация, которая ставит под угрозу дальнейшее выступление в КХЛ клуба из Владивостока. 31.03.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:40 Хоккей Славин Виталий Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Полностью платят зарплаты и ждут видеоконференции. Что происходит в клубах АПЛ? В пятницу АПЛ примет решение о том, что делать с зарплатами футболистов и сотрудников клубов, а до той поры большинство клубов продолжает платить в полном объеме. 02.04.2020 23:31 Футбол Зибрак Артем Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Теннисный сезон приостановлен до середины июля. Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:03 Теннис Мысин Николай