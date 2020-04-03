«Лацио» готов продать Иммобиле за 80 миллионов евро «Лацио» установил ценник на своего нападающего Чиро Иммобиле.

Как сообщает Tuttosport, руководство «орлов» может продать лидера своей команды только в том в случае, если поступит предложение о покупке 30-летнего итальянца за 80 миллионов евро и более. Игроком уже интересуются «Наполи» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что клуб готов предложить форварду новый контракт с зарплатой четыре миллиона евро в год

Иммобиле перешел в «Лацио» в июле 2016-го из «Севильи» за 9,45 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 167 матчах, забил 116 голов и отдал 32 ассиста.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 30 забитых мячей и семь результативных передач в 33 встречах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 62 очка после 26 туров.