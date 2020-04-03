«Милану» интересен полузащитник «АЗ Алкмар» - Советский спорт
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03 апреля 2020 12:57ФутболКорегин Владислав

«Милану» интересен полузащитник «АЗ Алкмар»

Капитан «АЗ Алкмар» Тин Купмейнерс может продолжить свою карьеру в серии А.

По информации Tuttosport, в услугах игрока заинтересован «Милан». Отмечается, что представители итальянского клуба высоко оценивают игру 22-летнего голландца и готовы приобрести игрока ближайшим летом.

Купмейнерс является воспитанником «Алкмара». В составе взрослой команды полузащитник дебютировал в октябре 2017 года в матче Кубка Голландии против «Альмер Сити» (4:0). В нынешнем сезоне на его счету 42 поединка, в которых он отметился 16 голами и тремя ассистами.

Контракт Купмейнерса с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

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