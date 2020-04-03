Матч чемпионата Белоруссии перенесли из Витебска в Борисов из-за коронавируса На стадионе БАТЭ сыграют «Витебск» и «Смолевичи».

Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии «Витебск» – «Смолевичи» был перенесен из Витебска в Борисов.

«Прессбол» сообщает, что такое решение было принято из-за непростой эпидемиологической ситуации в Витебске, четвертом по количеству населению городе Белоруссии (378 тысяч жителей).

Игра должна была состояться в воскресенье 5 апреля. Новая дата матча пока не утверждена.