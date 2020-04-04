Ребров - о сокращении зарплат: Все в «Спартаке» отнеслись с пониманием к этому вопросу Клубы несут убытки из-за коронавируса.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал, что футболисты с пониманием отнеслись к сокращению зарплат на 40% из-за пандемии коронавируса.

«Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но при этом и мы должны получать какие-то деньги. У футболистов самая простая позиция: как только нам дадут тренироваться, так мы и начнем тренироваться. Такая же ситуация с розыгрышем чемпионата», — цитирует Реброва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России, как и большинство европейских турниров, был приостановлен из-за коронавируса. В первенстве успели провести 22 тура. «Спартак» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В 2020 году красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и «Оренбург» (3:1) и уступили «Краснодару» (0:1).

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.