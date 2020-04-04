Кайл Уокер: Футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это не самое важное - Советский спорт
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04 апреля 2020 09:04ФутболНечаев Юрий

Кайл Уокер: Футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это не самое важное

Сезон в АПЛ прерван из-за коронавируса.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о том, стоит ли доигрывать текущий сезон.

«Пока футбол должен сделать шаг назад, потому что сейчас это не самое важное. Самое главное — это здоровье членов твоей семьи. Все надеются, что футбол вернется, и мы сможем доиграть сезон, но если такой возможности не будет, то каждый отнесется к этому с пониманием», — цитирует Уокера Daily Star.

Напомним, чемпионат Англии бал приостановлен после 29 туров. «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков (команда провела 28 игр) и отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 25 очков.

Уокер в текущем сезоне провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.

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