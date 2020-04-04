Ракитич может продолжить карьеру в «Милане» Контракт хорвата с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «Милана».

Об этом сообщает издание El Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» готова продать хорвата за 20 миллионов евро. Сам игрок также готов покинуть каталонский клуб, так как получает все меньше игрового времени.

Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. За это время он сыграл за каталонцев 299 матчей, забил 34 гола и сделал 41 результативную передачу.

В текущем сезоне 32-летний хорват провел за клуб 31 встречу, отметившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, в настоящий момент чемпионат Испании прерван из-за коронавируса.