Гуренко - о приостановке чемпионата Белоруссии: Что скажут, то и будем делать Первенство Белоруссии продолжается, несмотря на распространение коронавируса.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, стоит ли прервать чемпионат Белоруссии из-за коронавируса.

«Не знаю, будет ли чемпионат приостановлен. Что скажут делать, то и будем делать. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Если приостановят, то, что делать, будем на карантине. Надо думать, как ребят в форме держать. Никто же не может сказать, на какой срок карантин», - цитирует тренера «Прессбол».

Напомним, первенство Белоруссии остается последним чемпионатом в Европе, который продолжается, несмотря на пандемию. Динамовцы занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав после трех игр три очка. Следующий матч бело-голубые проведут 11 апреля на выезде. Соперником «Динамо» станет клуб «Городея».

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли.