Чемпионат Белоруссии. «Шахтер» и «Неман» сыграли вничью Встреча прошла на домашней арене солигорского клуба.

Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии «Шахтер» – «Неман» завершился со счетом 0:0.

После этой встречи обе команды набрали по 4 очка. «Шахтер» занимает 5-е место, а «Неман» – 6-е.

8 апреля солигорский клуб сыграет против «Динамо» Брест, а «Неман» через два дня примет «Белшину».

Чемпионат Белоруссии. 3-й тур

«Шахтер» Солигорск – «Неман» – 0:0

«Шахтер» Солигорск: Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович, Диасамидзе, Лулаку (Бодул, 62), Иванович (Шиндагоридзе, 69), Подстрелов.

«Неман»: Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Кантария, Якимов, Легчилин, Кадимян, Забелин, Рассадкин, Марушич.

Предупреждения: Политевич (15), Кендыш (23), Лулаку (45), Кантария (64), Якимов (65).