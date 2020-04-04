Тарханов – о чемпионате Белоруссии: Очень слабо, кошмар какой-то На данный момент это единственная лига в Европе, которая по-прежнему продолжает сезон.

Российский специалист Александр Тарханов высказался об уровне чемпионата Белоруссии.

«Очень слабо, конечно, кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, большинство турниров были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент от этой болезни скончались более 59 тысяч человек.