«Милан» нашел замену Ибрагимовичу в серии В Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка выступающий на правах аренды за «Асколи», выступающий в серии B, попал в сферу интересов «Милана».

По информации Corriere dello Sport, руководство «Милана» считает, что нападающий Златан Ибрагимович покинет команду в конце сезона, а потому рассматривает 21-летнего форварда «Асколи» в качестве альтернативы 38-летнему шведу.

Добавим, что воспитанник «Ромы» ранее выступал за молодежную команду «ПСВ», а позже присоединился к «Сассуоло». Прошлый сезон форвард провел в «Зволле», а летом 2019 был арендован «Асколи».

В текущем сезоне Скамакка провел 23 встречи в серии В, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевыую передачу.