Уокер вызвал на дом проституток. Ранее он призывал болельщиков соблюдать карантин Количество заразившихся коронавирусом продолжает расти.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер оказался в эпицентре скандала.

Как сообщает The Sun, во время карантина, вызванного коронавирусом, футболист вместе с другом пригласили на дом двух девушек по вызову. Уокер пытался скрыть свою личность, но одна из проституток его узнала.

В тот же день футболист в соцсетях призвал болельщиков соблюдать указания правительства и соблюдать карантин.

Позже Уокер принес извинения. Ему грозит штраф.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

Число подтвержденных случаев заражения в Великобритании приблизилось к 44 тыс., более 4 тыс. человек умерли.