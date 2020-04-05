Источник: «Арсенал» сделал предложение Курзава Соглашение игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2020 года.

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может перейти в «Арсенал».

Как сообщает Daily Express, лондонцы уже сделали предложение игроку, который летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

За сборную Франции футболист забил один мяч в 13 проведенных играх.

Вместе с «ПСЖ» Курзава выиграл чемпионат Франции, Кубок французской лиги, Кубок и Суперкубок страны.