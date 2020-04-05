Источник: «Арсенал» сделал предложение Курзава

Защитник «ПСЖ» Левен Курзава может перейти в «Арсенал».
Как сообщает Daily Express, лондонцы уже сделали предложение игроку, который летом станет свободным агентом.
В текущем сезоне 27-летний защитник провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
За сборную Франции футболист забил один мяч в 13 проведенных играх.
Вместе с «ПСЖ» Курзава выиграл чемпионат Франции, Кубок французской лиги, Кубок и Суперкубок страны.
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