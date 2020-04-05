Уокер извинился за вечеринку с проститутками во время карантина Футболисту грозит штраф.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер принес извинения за то, что во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, организовал дома вечеринку с девушками по вызову.

«Я хочу публично извиниться за тот выбор, который я сделал. Роль профессионального футболиста подразумевает, что я должен являться примером для подражания. Поэтому я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их»,- приводит слова Уокера Daily Mail.

Напомним, футболист вместе с другом пригласили на дом двух девушек по вызову. Уокер пытался скрыть свою личность, но одна из проституток его узнала.

В тот же день футболист в соцсетях призвал болельщиков соблюдать указания правительства и соблюдать карантин.

В свою очередь, в «Манчестер Сити» заявили, что в курсе сложившейся ситуации и планируют провести дисциплинарное расследование в ближайшее время.

Напомним, Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

Число подтвержденных случаев заражения в Великобритании приблизилось к 44 тысячам, более 4 тысяч человек умерли.