«Динамо» официально объявило о снижение заработной платы игрокам на 40 процентов Футболисты «Динамо» пошли на снижение заработной платы на время самоизоляции.

«Футбольный клуб «Динамо» сообщает о том, что достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса, в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции и приостановкой чемпионата РПЛ. Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба», - говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте команды.

Ранее болельщики «Динамо» устроили благотворительную акцию, чтобы помочь ветеранам команды и вдовам многих легендарных игроков.

Ранее голкипер «Динамо» Антон Шунин и защитник бело-голубых Тони Шунич рассказали, как проводят время во время паузы в чемпионате, связанной с эпидемией коронавируса.

После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.