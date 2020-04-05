Александр Мостовой: «Сельта» может расторгнуть контракт со Смоловым - Советский спорт
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05 апреля 2020 21:49ФутболГригорьевская Юлия

Александр Мостовой: «Сельта» может расторгнуть контракт со Смоловым

Бывший нападающий испанского клуба прокомментировал отъезд Федора Смолова в Россию в обход карантина.

- Во вторую команду его, думаю, не уберут, - заявил Мостовой во время прямого эфира в инстаграме «Чемпионата». – Скорее будет штраф. А могут и расторгнуть контракт. Он же в аренде, до конца сезона времени немного.

Напомним, ранее сообщалось о том, что арендованный у «Локомотива» до конца сезона-2019/20 нападающий покинул Испанию на частном самолете. Клуб заявил, что применит к Смолову санкции, так как он нарушил запрет, действующий во всей испанской лиге. Не исключено, что одной из причин пойти на такой риск стало скорое совершеннолетие возлюбленной Смолова – внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

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