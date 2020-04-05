Александр Мостовой: «Сельта» может расторгнуть контракт со Смоловым

- Во вторую команду его, думаю, не уберут, - заявил Мостовой во время прямого эфира в инстаграме «Чемпионата». – Скорее будет штраф. А могут и расторгнуть контракт. Он же в аренде, до конца сезона времени немного.
Напомним, ранее сообщалось о том, что арендованный у «Локомотива» до конца сезона-2019/20 нападающий покинул Испанию на частном самолете. Клуб заявил, что применит к Смолову санкции, так как он нарушил запрет, действующий во всей испанской лиге. Не исключено, что одной из причин пойти на такой риск стало скорое совершеннолетие возлюбленной Смолова – внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
«Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус» Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов прокомментировал недавние сообщения о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале и его девушке, у которых был якобы снова обнаружен коронавирус. 05.04.2020 17:58 Футбол Григорьевская Юлия Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Мир стонет от вируса, а он богатеет. Роналду вот-вот заработает миллиард долларов Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, несмотря на финансовые потери туринского клуба из-за коронавируса, должен в этом году стать третьим действующим спортсменом-миллиардером. 05.04.2020 14:23 Футбол Сергеев Иван Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Олег Веретенников: Моей собаке повезло с карантином – теперь гуляет трижды в день Лучший бомбардир российских чемпионатов, один из помощников Леонида Слуцкого в тренерском штабе «Рубина» рассказал о том, как проводит вынужденную паузу в чемпионате. 05.04.2020 16:24 Футбол Григорьевская Юлия На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Времена ХК МВД возвращаются. Клуб со скромным бюджетом дошел до финала После исчезновения с карты КХЛ «Адмирала» есть повод вспомнить о других командах, которые сошли с дистанции или пошли на понижение в классе. 05.04.2020 10:06 Хоккей Домрачев Владислав Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай