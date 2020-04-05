Александр Мостовой: Не представляю, кто сейчас может купить «Спартак»

- Владелец рассматривает вариант передачи «Спартака» болельщикам. Верите в такое? – спросили Мостового в прямом эфире инстаграма «Чемпионата».
- Не верю. А каким людям можно отдать команду? Где они найдут деньги, чтобы содержать «Спартак»? Если придет пять человек, как Федун, положат деньи, тогда нет проблем. Но сейчас это вообще не тема. Мы понимаем, какой период в спорте.
Также Мостовой высказался о санкциях, которые «Сельта» может применить к Федору Смолову за самовольный отъезд в Россию.
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