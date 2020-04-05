«Барселона» нацелилась на защитника «Манчестер Сити»

Как сообщает Don Balon, каталонская команда намерена заплатить за трансфер англичанина 25 миллионов евро или предоставить в качестве компенсации французского защитника Самюэля Умтити.
Напомним, что Стоунз перешел в «Манчестер Сити» в августе 2016 года из «Эвертона» за 55 миллионов евро. С тех пор футболист провел 129 матчей в составе «горожан», записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи, а также заработав две желтые карточки.
Добавим, что немецкий портал transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 45 миллионов евро.
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