«Барселона» нацелилась на защитника «Манчестер Сити» Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает Don Balon, каталонская команда намерена заплатить за трансфер англичанина 25 миллионов евро или предоставить в качестве компенсации французского защитника Самюэля Умтити.

Напомним, что Стоунз перешел в «Манчестер Сити» в августе 2016 года из «Эвертона» за 55 миллионов евро. С тех пор футболист провел 129 матчей в составе «горожан», записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи, а также заработав две желтые карточки.

Добавим, что немецкий портал transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 45 миллионов евро.