Висенте дель Боске: Не стоит забывать то, как Неймар покидал «Барселону»

- Он сложный парень. Для меня это плохой пример. Но могу сказать, что для меня Неймар превосходен как игрок. Если вы спросите меня о моей пятерке лучших игроков, он определенно будет в моем списке. Но Неймар часто оказывается на земле, пытаясь всех обмануть, он много симулирует. И не надо забывать то, каким способом он покидал «Барселону» ...
При этом именно клубы должны решать, кого им подписывать, а кого нет. Но мы не должны обращать внимание на то, что говорят футболисты, потому что уже есть спортивные директора и технические секретари. Футболисту очень сложно говорить плохо о другом футболисте, который был его партнером. Я не помню, чтобы хоть один из них сделал подобное, - приводит слова дель Боске L'Equipe со ссылкой на Mundo Deportivo
Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны» и обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро. С тех пор 28-летний бразильский нападающий провел за команду 80 матчей и записал на свой счет 69 забитых мячей и 39 голевых передач.
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