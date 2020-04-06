Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола потерял мать, которой было 82 года.

Долорес Каррио лечилась от COVID-19 в окрестностях Барселоны, на родине Гвардиолы. Отметим, что знаменитый каталонский специалист пожертвовал миллион евро местной больнице для борьбы с коронавирусом. В Испании эта болезнь унесли жизни более 13 тысяч человек по состоянию на 6 апреля.

Руководство «Ман Сити» принесло соболезнования главному тренеру команды.