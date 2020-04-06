Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Долорес Каррио лечилась от COVID-19 в окрестностях Барселоны, на родине Гвардиолы. Отметим, что знаменитый каталонский специалист пожертвовал миллион евро местной больнице для борьбы с коронавирусом. В Испании эта болезнь унесли жизни более 13 тысяч человек по состоянию на 6 апреля.
Руководство «Ман Сити» принесло соболезнования главному тренеру команды.
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