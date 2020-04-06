Официально: Клубы серии А поддержали идею понижением зарплат футболистам Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Серия А выступила с официальным заявлением относительно сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что клубы, выступающие в высшем дивизионе страны, поддержали идею с понижением зарплат футболистам.

Таким образом, оклад каждого игрока будет снижен на треть, если футболисты останутся без работы при досрочном завершении сезона. Если сезон удастся доиграть, то зарплату понизят на 1/6.

Ранее сообщалось, что серия А была приостановлена на неопределенный срок.