Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправился на военную службу

Южнокорейский футболист Сон Хын Мин, выступающий за английский «Тоттенхэм», проведет ближайший месяц в армии.
Отмечается, что игрок, покинувший Великобританию в марте этого года из-за травмы руки, успешно восстановился и призван на военную службу.
Напомним, форвард получил перелом в феврале этого года и улетел на родину, где перенес операцию. Позже он вернулся в Лондон для планового осмотра, а затем опять отправился в Южную Корею, где остался из-за паузы в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса.
Добавим, что в текущем сезоне он отыграл 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач.
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