Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправился на военную службу Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Южнокорейский футболист Сон Хын Мин, выступающий за английский «Тоттенхэм», проведет ближайший месяц в армии.

Отмечается, что игрок, покинувший Великобританию в марте этого года из-за травмы руки, успешно восстановился и призван на военную службу.

Напомним, форвард получил перелом в феврале этого года и улетел на родину, где перенес операцию. Позже он вернулся в Лондон для планового осмотра, а затем опять отправился в Южную Корею, где остался из-за паузы в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса.

Добавим, что в текущем сезоне он отыграл 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач.