Президент УЕФА: Не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без титула Премьер-лигу, как и ряд других чемпионатов, приостановили из-за угрозы распространения коронавируса.

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о текущем положении серии А, а также подчеркнул, что «Ливерпуль», занимающий первое место в таблице АПЛ, получит чемпионский титул в случае досрочного завершения сезона.

«Сезон в серии А будет доигран. Я в этом уверен, даже несмотря на тот факт, что у меня пока нет никаких гарантий. Впрочем, окончательное решение будет принято, исходя из ситуации в стране.

Для УЕФА на первом месте – безопасность людей, поэтому мы не будем рисковать. Мы выслушаем мнения всех футбольных ассоциаций, после чего объявим о своей позиции.

Что касается чемпионата Англии, то я не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без чемпионского титула. Посмотрите на турнирную таблицу! Даже если мы не сможем возобновить сезон, мерсисайдский клуб получит золотые медали.

Лига чемпионов? На сегодняшний день ситуация обстоит так, что мы хотим доиграть ее», – приводит слова функционера Sky Sport Italy со ссылкой на газету Ekipa.