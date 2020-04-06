Президент УЕФА: Не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без титула - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 апреля 2020 19:01ФутболГичунцев Артур

Президент УЕФА: Не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без титула

Премьер-лигу, как и ряд других чемпионатов, приостановили из-за угрозы распространения коронавируса.

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о текущем положении серии А, а также подчеркнул, что «Ливерпуль», занимающий первое место в таблице АПЛ, получит чемпионский титул в случае досрочного завершения сезона.

«Сезон в серии А будет доигран. Я в этом уверен, даже несмотря на тот факт, что у меня пока нет никаких гарантий. Впрочем, окончательное решение будет принято, исходя из ситуации в стране.

Для УЕФА на первом месте – безопасность людей, поэтому мы не будем рисковать. Мы выслушаем мнения всех футбольных ассоциаций, после чего объявим о своей позиции.

Что касается чемпионата Англии, то я не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без чемпионского титула. Посмотрите на турнирную таблицу! Даже если мы не сможем возобновить сезон, мерсисайдский клуб получит золотые медали.

Лига чемпионов? На сегодняшний день ситуация обстоит так, что мы хотим доиграть ее», – приводит слова функционера Sky Sport Italy со ссылкой на газету Ekipa.

Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября У российских биатлонистов, прошедших карантин, симптомов коронавируса не выявлено Анатолий Алябьев - о письме к Драчеву: Все утверждали, что согласны с письмом
Спор во время чумы. Почему в «Локомотиве» все еще не урезали зарплату Игроки, тренеры и руководители клуба РПЛ не могут найти взаимопонимание относительно оптимизации расходов во время карантина. И это почему-то не удивляет. 06.04.2020 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Шипачеву – «Золотую клюшку», Галимов – лучший новичок. Подводим итоги закрывшегося сезона В 1980 году в Советском Союзе решили не раздавать слонов – не называть лучших игроков сезона. 05.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Тренер «Локомотива» Пелино находится в стабильном состоянии «Барыс» и Скабелка не договорились о новом контракте Генеральный менеджер «Ванкувера»: Подколзин обладает всеми необходимыми качествами для игры в НХЛ
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Бавария» снова тренируется на поле, Левандовски – в строю (фото) Несмотря на пандемию коронавируса, утром в понедельник футболисты мюнхенского клуба возобновили общекомандные тренировки. 06.04.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем
«Он умел пошутить». Подробности самоубийства заразившегося врача клуба «Реймс» Футбольная Франция не может прийти в себя после трагедии, которая разыгралась в семье 60-летнего Бернара Гонсалеса. 06.04.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Почему бы Кожевникову не возглавить «Адмирал» и самому найти для него спонсоров? Виталий Славин – о том, кто должен финансировать «Адмирал» и другие профессиональные клубы. 06.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:40 Футбол «Челси» и Жиру не могут договориться о новом контракте
19:18 Футбол «Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле
19:01 Футбол Президент УЕФА: Не понимаю, как можно оставить «Ливерпуль» без титула
18:43 Футбол Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отправился на военную службу
18:23 Футбол Лещенко, заразившийся коронавирусом, покинул больницу
18:07 Футбол Официально: Клубы серии А поддержали идею понижением зарплат футболистам
17:49 Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал, при каких условиях могут возобновить сезон
17:34 Легкая атлетика «Мы все равно поймаем мошенников». Коу – об антидопинге во время пандемии
17:33 Футбол Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
17:30 Бобслей 23 апреля CAS рассмотрит дела российских бобслеистов, в том числе Зубкова
17:15 Футбол «Интер», «Наполи» и «Рома» ведут борьбу за Вертонгена
17:01 Фигурное катание Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома
16:51 Теннис Андрей Рублев: Морально уже готов к отмене сезона
16:34 Футбол СМИ: РФС не будет понижать зарплату тренерам сборной России
16:19 ММА Федор Емельяненко: Мой бой запланирован на сентябрь-октябрь
15:59 Футбол Юрий Семин: Со мной лично никто на тему сокращения зарплат не разговаривал
15:46 Биатлон Владимир Драчев: Как и говорилось ранее, чемпионат России пройдет в середине ноября
15:30 Футбол Йордан Осорио: Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола
15:15 Легкая атлетика Совещание руководства ВФЛА с тренерским штабом перенесено на неопределенный срок
15:09 Футбол СМИ: ФИФА продлит сезон-2019/20 на неопределенный срок
Топ-3 Тюмени: новый режим самоизоляции, новые больные COVID-19
Топ-3 Тюмени: новый режим самоизоляции, новые больные COVID-19
В Хабаровском крае губернатор разрешил продавать в магазинах гробы
Кто из жителей Ростовской области получит кредитные каникулы, пояснило правительство
Белгородцев не будут штрафовать за поездки на личном автомобиле
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика