«Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле Ранее стало известно, что специалист потерял маму. Она умерла из-за коронавируса в 82 года.

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на печальные события в семье главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Мы глубоко опечалены этим событием и хотим выразить слова соболезнования Хосепу, его семье и друзьям», – говорится в заявлении сине-гранатовых.

Не осталась в стороне и «Бавария», которую специалист тренировал с 2013 по 2015 год.

«Дорогой Пеп, «Бавария» скорбит вместе с тобой и твоей семьей», – гласит сообщение немецкого клуба.