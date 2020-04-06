«Челси» и Жиру не могут договориться о новом контракте Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Форвард «Челси» Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Согласно источнику, руководство хочет продлить с ним соглашение, истекающее этим летом, однако, предлагает игроку контракт на один год, что не устраивает чемпиона мира.

Отмечается, что 33-летний Жиру рассчитывает получить двухлетнее соглашение. В противном случае он готов рассмотреть предложения других клубов.

В текущем сезоне французский футболист отыграл во всех турнирах 13 матчей и забил 3 гола.