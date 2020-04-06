«Челси» и Жиру не могут договориться о новом контракте

Форвард «Челси» Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб по окончании сезона.
Согласно источнику, руководство хочет продлить с ним соглашение, истекающее этим летом, однако, предлагает игроку контракт на один год, что не устраивает чемпиона мира.
Отмечается, что 33-летний Жиру рассчитывает получить двухлетнее соглашение. В противном случае он готов рассмотреть предложения других клубов.
В текущем сезоне французский футболист отыграл во всех турнирах 13 матчей и забил 3 гола.
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