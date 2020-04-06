Гилерме: Боялся, что заразился коронавирусом от китайцев Вратарь «Локомотива» рассказал о том, что зимой мог подхватить COVID-19.

В рамках прямого эфира в инстаграме «Чемпионата» Гилерме спросили, были ли у него когда-нибудь опасения заболеть коронавирусом.

- Когда мы зимой были на турнире в Катаре, я очень сильно заболел, - ответил 34-летний вратарь. – Чувствовал себя очень плохо. Температура поднялась до 39 и держалась три дня подряд. В Барселону я прилетел из Барселоны. Так вот, в самолете со мной было много китайцев – вот и возникли опасения, что это коронавирус… Врачи клуба тоже переживали, отправили в больницу сдавать анализы. К счастью, COVID-19 не подтвердился. Это был какой-то другой вирус.