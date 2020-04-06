Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе согласился на понижение зарплаты до 40% Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Менеджеры московского «Локомотива», в том числе и гендиректор клуба Василий Кикнадзе, согласились на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Согласно источнику, оклад функционера будет понижен до 40%. То же самое касается менеджеров клуба.

«Минимум на 25% ниже станут зарплаты исполнительного директора клуба Айваза Казиахмедова, его заместителя Дмитрия Иванова, руководителя скаутской службы Андрея Лосюка и начальников всех структурных подразделений – точные суммы еще согласовываются», – говорится в сообщении источника.

При этом отмечается, что снижение зарплат не коснется рядовых сотрудников «Локомотива».

Ранее стало известно, что чемпионат России был приостановлен до 31 мая. Такое решение приняли в РФС.