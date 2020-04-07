Джеррард и футболисты «Рейнджерс» согласились на сокращение зарплаты на 50%

Официальный сайт шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» сообщает, что футболисты, тренеры и руководители клуба добровольно согласились на сокращение зарплат на 50%.
Соглашение рассчитано на ближайшие три месяца – до 1 июля.
Такая мера позволит «Рейнджерс» не увольнять сотрудников во время финансового кризиса из-за пандемии коронавируса и приостановки соревнований.
Чемпионат Шотландии был прерван после 30 туров. У лидера «Селтика» 80 очков. «Рейнджерс» занимают второе место. Команда Стивена Джеррарда сыграла на один матч меньше и набрала 67 очков.
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