Джеррард и футболисты «Рейнджерс» согласились на сокращение зарплаты на 50% Из-за пандемии коронавируса клубам по всей Европе приходится экономить.

Официальный сайт шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» сообщает, что футболисты, тренеры и руководители клуба добровольно согласились на сокращение зарплат на 50%.

Соглашение рассчитано на ближайшие три месяца – до 1 июля.

Такая мера позволит «Рейнджерс» не увольнять сотрудников во время финансового кризиса из-за пандемии коронавируса и приостановки соревнований.

Чемпионат Шотландии был прерван после 30 туров. У лидера «Селтика» 80 очков. «Рейнджерс» занимают второе место. Команда Стивена Джеррарда сыграла на один матч меньше и набрала 67 очков.